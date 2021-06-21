Скандальний "слуга народу" 21 червня повідомив у мережі про його обрання спікером на засіданні ПАРЄ щодо COVID-паспортів.
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"Слуга"-антивакцинатор говоритиме про COVID-паспорти
Сьогодні (21 червня – 24 канал) у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці Covid passes and certificates від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ,
– повідомив нардеп.
Він додав, що варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що особливо актуально влітку.
Заяви Юрія Камельчука про коронавірус та вакцинацію
- Нардеп Юрій Камельчук відомий своїми скандальними заявами. У грудні 2020 року він назвав коронавірус вигадкою. Щоправда, після цього парламентар спробував пояснити свої висловлювання. Тоді він уточнив, що люди насправді хворіють, однак у світі маніпулюють статистикою та цифрами.
- Також скандальний "слуга народу" назвав винних у ситуації, яка склалася з коронавірусом у світі. За його словами, це – Всесвітня організація охорони здоров'я.
- Вже у січні 2021 року депутат продовжив свою риторику, заявивши, що вакцинація від COVID-19 призводить до смерті. А препарати, які вводять людям, містять давно відомі шкідливі інгредієнти.