Скандальный "слуга народа" 21 июня сообщил в сети о его избрании спикером на заседании ПАСЕ по COVID-паспортам.
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"Слуга"-антивакцинатор будет говорить о COVID-паспортах
Сегодня (21 июня – 24 канал) в Страсбурге меня избрали спикером по тематике Covid passes and certificates от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ,
– сообщил нардеп.
Он добавил, что следует сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, прав человека и возможностями бизнеса, особенно отдыха, что особенно актуально летом.
Заявления Юрия Камельчука о коронавирусе и вакцинации
- Нардеп Юрий Камельчук известен своими скандальными заявлениями. В декабре 2020 года он назвал коронавирус выдумкой. Правда, после этого парламентарий попытался объяснить свои высказывания. Тогда он уточнил, что люди на самом деле болеют, однако в мире манипулируют статистикой и цифрами.
- Также скандальный "слуга народа" назвал виновных в сложившейся ситуации с коронавирусом в мире. По его словам, это – Всемирная организация здравоохранения.
- Уже в январе 2021 года депутат продолжил свою риторику, заявив, что вакцинация от COVID-19 приводит к смерти. А препараты, которые вводят людям, содержат давно известные вредоносные ингредиенты.