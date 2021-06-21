Скандальный "слуга народа" 21 июня сообщил в сети о его избрании спикером на заседании ПАСЕ по COVID-паспортам.

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"Слуга"-антивакцинатор будет говорить о COVID-паспортах

Сегодня (21 июня – 24 канал) в Страсбурге меня избрали спикером по тематике Covid passes and certificates от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ,

– сообщил нардеп.

Он добавил, что следует сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, прав человека и возможностями бизнеса, особенно отдыха, что особенно актуально летом.

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