Едва не дошло до драки: Шуфрич и Камельчук громко поспорили в прямом эфире
Между нардепом от ОПЗЖ Нестором Шуфричем и представителем "Слуги народа" Юрием Камельчуком возникла словесная перепалка. Дошло до того, что политики едва не начали драку в прямом эфире.
Источник:24 канал
Политики обсуждали активность войск России на границе. Инцидент произошел в эфире одного из украинских телеканалов.
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Перепалка Шуфрича и Камельчука
Шуфрич заявил, что при президенте Викторе Ющенко и премьере Юлии Тимошенко россияне не нападали на Украину. Камельчук возразил.
Так молчите уже! Они умели говорить так, что у Путина в мыслях не было нападать на Украину,
— сказал представитель ОПЗЖ.
Камельчук ответил, что до 2017 года Российская энергетическая система зависела от украинской. По его словам, газ в Европу продавали через Украину.
Зато Шуфрич отреагировал на замечание так: "Человек проявляет слабость, у него недержание какое-то, я же говорю, памперс ему нужен". Депутат от "слуг" заявил, что сейчас перейдет на личности. Представитель ОПЗЖ призвал его "встать и перейти"
"Шо ты там мяукаешь сидишь в кресле", – сказал Шуфрич.
Едва не началась драка
После этих слов Камельчук пытался подойти к Шуфричу. Тот, в свою очередь, также встал и направился к нардепу. Однако между политиками стал ведущий, к ним подошли другие участники разговора. Тогда Шуфрич и Камельчук сели на свои места.
Перепалка между Камельчуком и Шуфричем / Скриншот из видео
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