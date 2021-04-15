Между нардепом от ОПЗЖ Нестором Шуфричем и представителем "Слуги народа" Юрием Камельчуком возникла словесная перепалка. Дошло до того, что политики едва не начали драку в прямом эфире.

Политики обсуждали активность войск России на границе. Инцидент произошел в эфире одного из украинских телеканалов.

Читайте также Из-за угроз Мураева Бутусову открыли уголовное производство

Перепалка Шуфрича и Камельчука

Шуфрич заявил, что при президенте Викторе Ющенко и премьере Юлии Тимошенко россияне не нападали на Украину. Камельчук возразил.

Так молчите уже! Они умели говорить так, что у Путина в мыслях не было нападать на Украину,

— сказал представитель ОПЗЖ.

Камельчук ответил, что до 2017 года Российская энергетическая система зависела от украинской. По его словам, газ в Европу продавали через Украину.

Зато Шуфрич отреагировал на замечание так: "Человек проявляет слабость, у него недержание какое-то, я же говорю, памперс ему нужен". Депутат от "слуг" заявил, что сейчас перейдет на личности. Представитель ОПЗЖ призвал его "встать и перейти"

"Шо ты там мяукаешь сидишь в кресле", – сказал Шуфрич.

Едва не началась драка

После этих слов Камельчук пытался подойти к Шуфричу. Тот, в свою очередь, также встал и направился к нардепу. Однако между политиками стал ведущий, к ним подошли другие участники разговора. Тогда Шуфрич и Камельчук сели на свои места.