Из-за угроз Мураева Бутусову открыли уголовное производство
Журналист и главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил об угрозах, которые получил от Евгения Мураева. По его словам, после перепалки в прямом эфире Мураев и его охрана пришли к Бутусову с продолжением конфликта.
Источник:Пресс-служба Нацполиции
Отдельно журналист Бутусов обратил внимание на высказывания Мураева, которые могут содержать признаки сепаратизма. Он призвал соответствующие ведомства среагировать.
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Угрозы Бутусову
Как написал на своей странице в фейсбук сам Бутусов, Евгений Мураев угрожал ему вместе со своей охраной. Он якобы пришел в комнату, где были вещи, и в присутствии десятка работников и гостей начал кричать на Бутусова.
Это мой телеканал! Еще раз такое сделаешь, я тебя у*бу! Если бы это не был мой телеканал, я бы с тобой разобрался прямо здесь!
– цитирует Мураева Бутусов.
Журналист уточняет: Мураев владеет телеканалом "Наш", а перепалка произошла в студии другого канала, который расположен в этом же помещении.
Бутусов обращает внимание: перепалка началась из-за того, что Мураев нес чушь об Украине: так, отмечает Бутусов, говорил, что боевик Моторола – не из России, а из Донецка, а каждой области нужно предоставить "особый статус".
Мураев говорил исключительно по-русски, начал называть войну "конфликтом", за который Россия, по его словам, вообще не несет ответственности. Что все, что произошло в 2014, это исключительно проблемы, созданные у нас внутри, потому что не надо было отстранять законного президента Януковича,
– рассказал Бутусов.
Что говорит полиция
Как отмечают в пресс-службе полиции, это сообщение в фейсбуке обнаружили сотрудники полиции. После следователи приняли у журналиста заявление о совершении правонарушения.
В ЕРДР его внесли с правовой квалификацией "Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста в связи с осуществлением профессиональной деятельности".
Наказание за это правонарушение – от исправительных работ и до 3 лет лишения свободы. Полиция уже допросила Бутусова и делает необходимые проверки.
Ссора Бутусова и Мураева в прямом эфире
- Предшествовала угрозам в сторону Бутусова перепалка в прямом эфире.
- Бутусов на одном из украинских телеканалов поссорился с Евгением Мураевым.
- Журналист обозвал бывшего депутата "агентом Кремля", тот в ответ Бутусова назвал "агентом Израиля".
- Мужчины были буквально в шаге от драки в прямом эфире, но после успокаивающих слов ведущих прекратили ссориться.
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