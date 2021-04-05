Журналист и главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил об угрозах, которые получил от Евгения Мураева. По его словам, после перепалки в прямом эфире Мураев и его охрана пришли к Бутусову с продолжением конфликта.

Отдельно журналист Бутусов обратил внимание на высказывания Мураева, которые могут содержать признаки сепаратизма. Он призвал соответствующие ведомства среагировать.

Что было раньше Мураев – российский агент, – Бутусов чуть не избил экс-нардепа в прямом эфире

Угрозы Бутусову

Как написал на своей странице в фейсбук сам Бутусов, Евгений Мураев угрожал ему вместе со своей охраной. Он якобы пришел в комнату, где были вещи, и в присутствии десятка работников и гостей начал кричать на Бутусова.

Это мой телеканал! Еще раз такое сделаешь, я тебя у*бу! Если бы это не был мой телеканал, я бы с тобой разобрался прямо здесь!

– цитирует Мураева Бутусов.

Журналист уточняет: Мураев владеет телеканалом "Наш", а перепалка произошла в студии другого канала, который расположен в этом же помещении.

Бутусов обращает внимание: перепалка началась из-за того, что Мураев нес чушь об Украине: так, отмечает Бутусов, говорил, что боевик Моторола – не из России, а из Донецка, а каждой области нужно предоставить "особый статус".

Мураев говорил исключительно по-русски, начал называть войну "конфликтом", за который Россия, по его словам, вообще не несет ответственности. Что все, что произошло в 2014, это исключительно проблемы, созданные у нас внутри, потому что не надо было отстранять законного президента Януковича,

– рассказал Бутусов.

Что говорит полиция

Как отмечают в пресс-службе полиции, это сообщение в фейсбуке обнаружили сотрудники полиции. После следователи приняли у журналиста заявление о совершении правонарушения.

В ЕРДР его внесли с правовой квалификацией "Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста в связи с осуществлением профессиональной деятельности".

Наказание за это правонарушение – от исправительных работ и до 3 лет лишения свободы. Полиция уже допросила Бутусова и делает необходимые проверки.

Ссора Бутусова и Мураева в прямом эфире