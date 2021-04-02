Журналист Юрий Бутусов обозвал бывшего депутата Евгения Мураева "агентом Кремля". А тот в ответ охарактеризовал Бутусова как "агента Израиля".

Гости студии одного из украинских телеканалов вечером 1 апреля остановились буквально в шаге от драки в прямом эфире. Впрочем, после словесной перепалки они вместе вышли из-под объективов телекамер в кулуары.

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Бутусов и Мураев чуть не подрались в студии телеканала

Журналист и главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в прямом эфире одного из украинских телеканалов жестко поссорился с другим гостем студии. Речь о бывшем народном депутате с давней и характерной пророссийской риторикой, владельце телеканала " НАШ" Евгении Мураеве.

Между мужчинами произошел такой диалог:

Бутусов: "Насколько слабо государство, можно увидеть и в этой студии. Вот господин Мураев – просто российский агент. Очень жаль, что сейчас здесь есть человек, который закидает нам тезисы, что ничего не было на Майдане, на войне. Что у нас здесь кто-то что-то сам спровоцировал".

Мураев: "Вы говорите бред".

Бутусов : "Российская агентура работает, и вы здесь являетесь примером этому".

Мураев: "А вы израильская агентура?"

Бутусов: "Обидно слышать ваши слова после десятков погибших на Майдане и 10000 убитых на Донбассе. Вы постеснялись хотя бы. Вы не российский гражданин, вы должны вести себя как украинский политик".

Мураев: "Почему мне должно быть стыдно? Я украинский политик. А вы будете отвечать за то, что наделали за 6 лет".

После перепалки Бутусов подошел к Мураеву вплотную, и тот отшатнулся. Сложилось впечатление, что мужчины находятся за мгновение до драки. Далее они вышли из студии – вероятно, для частной беседы. Но через некоторое время вернулись в эфир.



Бутусов и Мураев чуть не подрались в телеэфире / Скриншот

Кто такой Евгений Мураев? Это украинский политик, известный скандальными пророссийскими высказываниями. В частности, о войне на Донбассе (которая, по его мнению, является внутренним конфликтом) и Революции Достоинства (которую он считает государственным переворотом).

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