Журналіст Юрій Бутусов обізвав колишнього депутата Євгенія Мураєва "агентом Кремля". А той у відповідь схарактеризував Бутусова як "агента Ізраїлю".

Гості студії одного з українських телеканалів увечері 1 квітня зупинилися буквально за крок до бійки у прямому ефірі. Утім, після словесної перепалки вони разом вийшли з-під об'єктивів телекамер у кулуари.

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Бутусов і Мураєв мало не побилися в студії телеканалу

Журналіст та головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у прямому ефірі одного з українських телеканалів жорстко посварився з іншим гостем студії. Мовиться про колишнього народного депутата з давньою й характерною проросійською риторикою, власника телеканалу "НАШ" Євгенія Мураєва.

Між чоловіками відбувся такий діалог:

Бутусов: "Наскільки слабка держава, можна побачити й у цій студії. От пан Мураєв – просто російський агент. Дуже прикро, що зараз тут є людина, яка закидає нам тези, що нічого не було на Майдані, на війні. Що в нас тут хтось сам щось спровокував".

"Наскільки слабка держава, можна побачити й у цій студії. От пан Мураєв – просто російський агент. Дуже прикро, що зараз тут є людина, яка закидає нам тези, що нічого не було на Майдані, на війні. Що в нас тут хтось сам щось спровокував". Мураєв: "Ви говорите маячню".

"Ви говорите маячню". Бутусов : "Російська агентура працює, і ви тут наявний приклад цьому".

: "Російська агентура працює, і ви тут наявний приклад цьому". Мураєв: "А ви ізраїльська агентура?"

"А ви ізраїльська агентура?" Бутусов: "Образливо чути ваші слова після десятків загиблих на Майдані і 10 тисяч вбитих на Донбасі. Ви посоромилися хоча б. Ви не російський громадянин, ви маєте поводитися як український політик".

"Образливо чути ваші слова після десятків загиблих на Майдані і 10 тисяч вбитих на Донбасі. Ви посоромилися хоча б. Ви не російський громадянин, ви маєте поводитися як український політик". Мураєв: "Чого мені має бути соромно? Я український політик. А ви будете відповідати за те, що наробили за 6 років".

Після перепалки Бутусов підійшов до Мураєва упритул, і той відсахнувся. Склалося враження, що чоловіки перебувають за мить до бійки. Далі вони вийшли зі студії – ймовірно, для приватної розмови. А за якийсь час повернулися в ефір.



Бутусов і Мураєв мало не побилися в телеефірі / Скриншот

Хто такий Євгеній Мураєв? Це український політик, відомий скандальними проросійськими висловлюваннями. Зокрема, про війну на Донбасі (яка, на його думку, є внутрішнім конфліктом) та Революцію Гідності (яку він вважає державним переворотом).

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До слова, сварки у прямих ефірах в Україні не є чимсь особливим. Наприклад, у жовтні 2020 Сергій Притула (з "Голосу") та Олександр Дубінський (тоді ще зі "Слуги народу") обзивали один одного "тупою твариною" і "покидьком".