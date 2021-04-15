Ледь не дійшло до бійки: Шуфрич та Камельчук гучно посперечались у прямому ефірі
Між нардепом від ОПЗЖ Нестором Шуфричем та представником "Слуги народу" Юрієм Камельчуком виникла словесна перепалка. Дійшло до того, що політики ледь не почали бійку у прямому ефірі.
Джерело:24 канал
Політики обговорювали активність військ Росії на кордоні. Інцидент стався в ефірі одного з українських телеканалів.
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Перепалка Шуфрича й Камельчука
Шуфрич заявив, що за часів президента Віктора Ющенка і прем'єрки Юлії Тимошенко росіяни не нападали на Україну. Камельчук заперечив.
Так мовчіть вже! Вони вміли говорити так, що в Путіна в думках не було нападати на Україну,
— сказав представник ОПЗЖ.
Камельчук відповів, що до 2017 року російська енергетична система залежала від української. За його словами, газ в Європу продавали через Україну.
Натомість Шуфрич відреагував на зауваження так: "Людина проявляє слабкість, у нього нетримання якесь, я ж кажу, памперс йому потрібен". Депутат від "слуг" заявив, що зараз перейде на особистості. Представник ОПЗЖ закликав його "встати і перейти".
"Шо ти там нявкаєш сидиш у кріслі", – сказав Шуфрич.
Ледь не почалась бійка
Після цих слів Камельчук намагався підійти до Шуфрича. Той, своєю чергою, також встав та рушив до нардепа. Однак між політиками став ведучий, до них підійшли інші учасники розмови. Тоді Шуфрич та Камельчук сіли на свої місця.
Перепалка між Камельчуком та Шуфричем / Скриншот з відео
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