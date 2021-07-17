Камельчук так емоційно відреагував на заяву Розенка щодо підвищення тарифів. Їхня сутичка трапилася в прямому ефірі одного з українських телеканалів 16 липня.

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Надемоційна суперечка Камельчука та Розенка: деталі

Під час обговорення тарифів на газ Розенко зауважив, що команда президента Володимира Зеленського не стримала обіцянки про зниження цін. Ексчиновник підкреслив: вартість газу для споживачів за останній рік зросла втричі. Після цих слів Розенка Камельчук розлютився.

Слуга народу Камельчук, міністр соцполітики Розенка, бійка, сутичка, Наш
Слова Розенка про підвищення тарифів неабияк розлютили Камельчука / Скриншот 24 каналу

"Яке в три рази? Павло, алло, Ви з неба впали?" – наголосив нардеп.

Потім він підійшов до ексміністра й між ними почалася штовханина. Розенко схопив Камельчука за лікоть, а той сильно штовхнув його на крісло. Їх зупинили нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич і ведучий шоу.

Слуга народу Камельчук, міністр соцполітики Розенка, бійка, сутичка, Наш
Камельчук підняв руку на Розенка, але до застосування сили не дійшло / Скриншот 24 каналу

У підсумку Розенко поскаржився, що Камельчук поводиться агресивно. Він підкреслив: "коли нема чого сказати – починається психоз".

Дякуй, що я тобі не ввалив,
– відповів йому на це Камельчук та пішов зі студії.

Слуга народу Камельчук, міністр соцполітики Розенка, бійка, сутичка, Наш
Заспокоїли пристрасті політиків нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич і ведучий шоу / Скриншот 24 каналу