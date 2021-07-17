Камельчук так емоційно відреагував на заяву Розенка щодо підвищення тарифів. Їхня сутичка трапилася в прямому ефірі одного з українських телеканалів 16 липня.

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Надемоційна суперечка Камельчука та Розенка: деталі

Під час обговорення тарифів на газ Розенко зауважив, що команда президента Володимира Зеленського не стримала обіцянки про зниження цін. Ексчиновник підкреслив: вартість газу для споживачів за останній рік зросла втричі. Після цих слів Розенка Камельчук розлютився.



Слова Розенка про підвищення тарифів неабияк розлютили Камельчука / Скриншот 24 каналу

"Яке в три рази? Павло, алло, Ви з неба впали?" – наголосив нардеп.

Потім він підійшов до ексміністра й між ними почалася штовханина. Розенко схопив Камельчука за лікоть, а той сильно штовхнув його на крісло. Їх зупинили нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич і ведучий шоу.



Камельчук підняв руку на Розенка, але до застосування сили не дійшло / Скриншот 24 каналу

У підсумку Розенко поскаржився, що Камельчук поводиться агресивно. Він підкреслив: "коли нема чого сказати – починається психоз".

Дякуй, що я тобі не ввалив,

– відповів йому на це Камельчук та пішов зі студії.



Заспокоїли пристрасті політиків нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич і ведучий шоу / Скриншот 24 каналу