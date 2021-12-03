Втім, антикорупціонери звернули увагу на деякі незначні неточності у декларації очільника СБУ. Зокрема, Баканов вказав кілька банківських рахунків, на яких було 27 гривень 77 копійок, а закон каже, що такі типи рахунків вказувати не треба.

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Відчужені акції компанії

У НАЗК щодо фактів у розслідуванні "Pandora Papers" зазначили, що за інформацією від 5.05.2019 року акції компанії "Davegra Limited", які належали Баканову, були відчужені.

Наприклад, Баканов вказав, що автівка дружини Volkswagen Touareg 2012 р.в. коштує понад 475 тисяч, проте у Єдиному реєстрі ТЗ її вартість 396,3 тисячі. Глава СБУ пояснив, що вказав фактично сплачену суму, але документами це не підтвердив. За словами НАЗК, це означає, що він зазначив недостовірні відомості і не дотримався закону,

– пояснили в установі.

Відповідальності немає

Як кажуть у НАЗК, неправдива інформація відрізняється від достовірної на майже 80 тисяч. Це не перевищує 100 прожиткових мінімумів, тому відповідальності за це немає. У відомстві зробили висновок, що ознак незаконного збагачення та необгрунтованості активів не знайшли.

Важливо! НАЗК перевірило декларації президента Володимира Зеленського. Найперше перевіряли відомості про компанію Maltex Multicapital Corp., зареєстровану на Британських Віргінських Островах, про яку було розслідування "Слідство.Інфо" "Офшор 95". Згідно з висновками антикорупціонери не виявили конфлікту інтересів, ознак незаконного збагачення, необґрунтованості активів. НАЗК зробило висновок, що Зеленський не порушував антикорупційного законодавства.

Розслідування Pandora Papers