У вересні Іван Баканов заробив 111 тисяч 521 гривню. Таку інформацію 24 канал отримав у СБУ у відповідь на запит.
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Зарплата Івана Баканова
Очільник СБУ за вересень отримав дещо менше, ніж це було у серпні. Так, минулого місяця його оклад становив 113 220 гривень.
Яка зарплатня у Баканова на посаді СБУ у вересні / Зображення 24 каналу
За два роки Баканов заробив два мільйони
- Іван Баканов очолює службу безпеки України з вересня 2019 року. За 2 роки на посаді він заробив більш ніж 2,5 мільйони гривень.
- За вересень 2019 року Іван Баканов заробив 58 523,9 гривні, стільки ж за жовтень.
- Втім, уже від початку 2020 року його зарплата суттєво зросла – за січень 2020 року він отримав 177 771,1 гривні, за лютий – 88 730 гривень.
- У грудні 2020 року Баканов отримав найбільшу свою суму на посаді очільника СБУ – 192 512,5 гривні.