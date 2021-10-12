В сентябре Иван Баканов заработал 111 тысяч 521 гривну. Такую информацию 24 канал получил в СБУ в ответ на запрос.

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Зарплата Ивана Баканова

Глава СБУ за сентябрь получил несколько меньше, чем это было в августе. Так, в прошлом месяце его оклад составлял 113 220 гривен.



Какая зарплата у Баканова на должности СБУ в сентябре / Изображение 24 канала

За два года Баканов заработал два миллиона