Перевірку декларацій високопосадовців, зокрема президента Володимира Зеленського, розпочали ще у квітні 2021 року. Результати у НАЗК обіцяють оприлюднити 18 жовтня. Про це в інтерв'ю розповів очільник агентства Олександр Новіков.

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НАЗК врахує дані журналістів

Голова НАЗК пояснив, що процедура перевірок декларацій є традиційною і починають її з президента. Тому й не дивно, що зараз над цим працюють. Розслідування про офшорні компанії ніяк цього не стосується. Хоча, матеріали, знайдені журналістами врахують.

Однак, у цьому питанні також є нюанси. До прикладу, якщо в декларації політика або чиновника є незадекларовані кошти на рахунках офшорних компаній, то це не є порушенням закону. Причиною цього є те, що гроші на рахунках компанії належать юридичній особі, тобто їй, а не тому, хто їх на рахунки перевів.

Порушенням є відсутність офшорних компаній в деклараціях, якщо ті є об'єктами власності того чи іншого посадовця.

Розслідування Pandora Papers