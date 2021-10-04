Перевірку декларацій високопосадовців, зокрема президента Володимира Зеленського, розпочали ще у квітні 2021 року. Результати у НАЗК обіцяють оприлюднити 18 жовтня. Про це в інтерв'ю розповів очільник агентства Олександр Новіков.
Цікаво У "Слузі народу" кажуть, що Зеленський зробив усе для того, щоб унеможливити офшорні схеми
НАЗК врахує дані журналістів
Голова НАЗК пояснив, що процедура перевірок декларацій є традиційною і починають її з президента. Тому й не дивно, що зараз над цим працюють. Розслідування про офшорні компанії ніяк цього не стосується. Хоча, матеріали, знайдені журналістами врахують.
Однак, у цьому питанні також є нюанси. До прикладу, якщо в декларації політика або чиновника є незадекларовані кошти на рахунках офшорних компаній, то це не є порушенням закону. Причиною цього є те, що гроші на рахунках компанії належать юридичній особі, тобто їй, а не тому, хто їх на рахунки перевів.
Порушенням є відсутність офшорних компаній в деклараціях, якщо ті є об'єктами власності того чи іншого посадовця.
Розслідування Pandora Papers
- Видання "Слідство. Інфо" опублікувало розслідування "Офшор 95", у якому йдеться про офшорні рахунки президента Володимира Зеленського, зокрема про те, що бізнес "Кварталу 95" причетний до офшорної мережі, центральною у якій є фірма Maltex Multicapital Corp, зареєстрована на Віргінських островах.
- Опубліковані документи підтвердили причетність власника "Епіцентру" Олександра Гереги до бізнесу в окупованому Криму.
- Крім того, згідно з результатами розслідування, менеджери компаній олігарха Ігоря Коломойського були причетні до захоплення контрольного пакета кіностудії на березі Чорного моря. А Борис Ложкін після призначення в Адміністрацію Президента Петра Порошенка купив дочці дорогу квартиру в центрі Лондона.