Головна редакторка "Слідства. Інфо" Бабінець зауважила: за лічені години до прем'єри їй зателефонував директор Малої опери Олексій Прасол. Він повідомив, що показу фільму, який мав стосуватися нібито офшорів Зеленського, не буде.

Зауважте До кінця точно попрацюю, – Зеленський розповів про плани на другий термін

Згодом Прасол написав, що у Малій опері наразі триває ремонт та нема світла. Водночас Бабінець переконує, що це – неправдива інформація.

Головна редакторка також зауважила, що вони укладали угоду з Малою оперою.

Тим часом Зеленський перебуває у Трускавці. Там він взяв участь у з'їзді фракції "Слуги народу" та поспілкувався з журналістами під час брифінгу.

Брифінг Зеленського у Трускавці: головне

Український лідер розповів, що наразі не готується до другого терміну президентства. Він переконаний, що усе обіцяне можна реалізувати під час першої каденції.

Також Зеленський зауважив: він не планує перетворювати Україну у президентську республіку. Тому не втручається у діяльність уряду та його очільника. Виняток – особливо небезпечні ситуації.

Президент наголосив, що досі переконаний у необхідності зустрічі з Володимиром Путіним. Ця розмова потрібна не лише Україні, але й Росії. За словами Зеленського, зустріч тет-а-тет може принести позивні результати.

Допис Бабінець:

За кілька годин до показу фільму "Офшор 95" директор МАЛА ОПЕРА Олексій Прасол подзвонив нам і сказав, що показу не буде – "ми не будемо показувати фільм про президента" (фільм про офшори Зеленського).

Згодом Олексій написав, що у них немає світла і взагалі ремонт. Я приїхала, переконалися, що світло є, а ремонту немає. Однак постери з нашим фільмом з приміщення познімали, працівникам сказали, що короткий день – опера закривається о 17.00. Олексій сказав мені телефоном, що нічого не знає про наш фільм і кинув слухавку.

Угода у нас укладена, локація оплачена.

До прем'єри – 5 годин, у нас зареєстровано майже 250 людей. Допоможіть, будь ласка, знати нову локацію для показу!!!

Все має відбутися сьогодні о 19.00.