За словами Володимира Зеленського, його команді вдалося виконати 30 – 35% передвиборчої програми що стосується законодавства. Однак половина президентського терміну вже пройшла. Про це президент розповів на брифінгу в Трускавці.

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Все залежить від Верховної Ради

Зеленський розповів, що найбільше затягується робота з втіленням програми саме у парламенті. Причиною цього є "політичний спам" у вигляді декількох тисяч правок або закиди про порушення регламенту.

Попри те президент не втрачає оптимізму й говорить про можливість того, що всі пункти передвиборчої програми будуть втілені ще до закінчення його терміну.

Якщо я встигну це зробити за 4,5 роки, то це не означає, що за пів року до кінця своєї каденції я піду. Ні, я до кінця точно попрацюю,

– заявив Зеленський.

Крім того, президент додав, монобільшість фракції "Слуга народу" в парламенті це знак довіри людей та велика можливість, зокрема делегувати голову Верховної Ради. Цим і скористалися "слуги" коли призначили Дмитра Разумкова.

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