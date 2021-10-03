По словам Владимира Зеленского, его команде удалось выполнить 30 – 35% предвыборной программы касательно законодательства. Однако половина президентского срока уже прошла. Об этом президент рассказал на брифинге в Трускавце.
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Все зависит от Верховной Рады
Зеленский рассказал, что больше всего затягивается работа с воплощением программы именно в парламенте. Причиной этого является "политический спам" в виде нескольких тысяч правок или упреки в нарушении регламента.
Несмотря на это президент не теряет оптимизма и говорит о возможности того, что все пункты предвыборной программы будут воплощены еще до окончания его срока.
Если я успею это сделать за 4,5 года, то это не значит, что за пол года до конца своей каденции я уйду. Нет, я до конца точно поработаю,
– заявил Зеленский.
Кроме того, президент добавил, что большинство фракции "Слуга народа" в парламенте это знак доверия людей и большая возможность, в частности делегировать председателя Верховной Рады. Этим и воспользовались "слуги" когда назначили Дмитрия Разумкова.
Другие заявления Владимира Зеленского
- Комментируя отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады, президент Владимир Зеленский пояснил, что эта ситуация является "внутрифракционной". У "слуг", по словам главы государства, есть много вопросов к председателю парламента.
- Президент заявил, что стремится сделать встречи с олигархами публичными и самостоятельно их контролировать, чтобы избежать неприятных ситуаций, потому что он несет наибольшую ответственность как за свой рейтинг, так и рейтинг "Слуги народа".
- Во время ответа на вопрос, который касался экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, Зеленский заявил, что тот является гражданином Украины. Именно поэтому официальный Киев будет способствовать возвращению политика.