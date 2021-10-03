По словам Владимира Зеленского, его команде удалось выполнить 30 – 35% предвыборной программы касательно законодательства. Однако половина президентского срока уже прошла. Об этом президент рассказал на брифинге в Трускавце.

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Все зависит от Верховной Рады

Зеленский рассказал, что больше всего затягивается работа с воплощением программы именно в парламенте. Причиной этого является "политический спам" в виде нескольких тысяч правок или упреки в нарушении регламента.

Несмотря на это президент не теряет оптимизма и говорит о возможности того, что все пункты предвыборной программы будут воплощены еще до окончания его срока.

Если я успею это сделать за 4,5 года, то это не значит, что за пол года до конца своей каденции я уйду. Нет, я до конца точно поработаю,

– заявил Зеленский.

Кроме того, президент добавил, что большинство фракции "Слуга народа" в парламенте это знак доверия людей и большая возможность, в частности делегировать председателя Верховной Рады. Этим и воспользовались "слуги" когда назначили Дмитрия Разумкова.

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