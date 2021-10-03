Президент України під час ранкового брифінгу зізнався, що сам пішов приблизно о 2:00.

Важливо Арахамія за барабанами й пультом діджея: як "слуги" запалювали на вечірці – відео

Водночас він не уточнив, о котрій завершилася вечірка. Український лідер також зізнався, що на ранок у нього боліла спина та поперек. На питання, до котрої гуляли парламентарі, Зеленський відповів так:

Ну, якщо чесно, не дуже всі пам'ятають. Коли Давид Арахамія сказав, що стає за діджейський пульт, в цей момент я почув, як це гучно і дуже складно для мене. Бо мені зранку треба займатися зарядкою та спортом, тому я пішов. Це була десь біля 2:00.

Також президент України зауважив, що на наступний день після гучної вечірки, у нього була "не пробіжка, а проходка". Загалом Зеленський зауважив, що 2 жовтня на з'їзді було дуже смішно.

Додамо, що під час вечірки у Трускавці "слугам народу" вручили так звані партійні Оскари. Премія отримала красномовну назву "Слугам по заслугах".

Більше про це "Слугам по заслугах": хто отримав партійні "Оскари" й кого нагородили гарбузами

Раніше в Офісі Президента заявили, що за останні 2 роки у країні сталося багато змін. Тому "слуги народу" і зібралися на виїзне засідання у Трускавці – аби переоцінити подальші завдання політсили.