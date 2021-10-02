Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що якщо порівнювати ситуацію 2019 і 2021 років, то не можна не побачити значних змін як всередині країни, так і в зовнішніх обставинах.

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Засідання "слуг" обумовлене змінами у країні

Ці зміни вимагають і переоцінки завдань, які повинна виконати політична команда влади. А значить, пункти передвиборчої програми партії повинні бути доповнені,

– пояснив Подоляк.

Він уточнив, що для цього вже напрацювали детальний План трансформації України, який став основою для роботи між депутатами, представниками уряду та Офісу Президента. Саме це, за словами Подоляка, і є ключовою темою виїзної зустрічі в Трускавці.

Деталі Плану трансформації

План об'єднує ті реформи, проєкти та завдання, які потрібно реалізувати або повноцінно розпочати протягом найближчих року-двох.

Він передбачає такі пункти

інфраструктура,

оновлення правової основи держави,

трансформація енергетики,

розвиток передових галузей,

істотний перегляд політики щодо видобутку і переробки стратегічної сировини,

соціальна трансформація,

розвиток зовнішньополітичних інструментів.

Щоб виконати цей план, наголосив радник глави ОП, потрібні десятки рішень – насамперед на рівні парламенту.

"Тому ключова умова – це розуміння кожним членом команди влади, що час не повинен витрачатися даремно. Українське суспільство не може і не буде чекати, поки в парламенті "награються" в блокування, затягування і в суперечки заради суперечок", – додав Подоляк.

Він підсумував, що швидкість роботи та чіткість реалізації завдань для трансформації України – ключові параметри, за якими Зеленський оцінюватиме внесок кожного члена команди в загальний результат.

Довідка. У Трускавці другий день поспіль триває виїзне засідання фракції"Слуги народу". 2 жовтня туди прилетів Володимир Зеленський, присутні також глава СБУ Іван Баканов та очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова.