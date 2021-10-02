Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что если сравнивать ситуацию 2019 и 2021 годов, то нельзя не увидеть значительных изменений как внутри страны, так и во внешних обстоятельствах.

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Заседание "слуг" обусловлено изменениями в стране

Эти изменения требуют и переоценки задач, которые должна выполнить политическая команда власти. А значит, пункты предвыборной программы партии должны быть дополнены,

– пояснил Подоляк.

Он уточнил, что для этого уже разработали детальный План трансформации Украины, который стал основой для работы между депутатами, представителями правительства и Офиса Президента. Именно это, по словам Подоляка, и является ключевой темой выездной встречи в Трускавце.

Детали плана трансформации

План объединяет те реформы, проекты и задачи, которые нужно реализовать или полноценно начать в течение ближайших года-двух.

Он предусматривает следующие пункты

инфраструктура,

обновление правовой основы государства,

трансформация энергетики,

развитие передовых отраслей,

существенный пересмотр политики по добыче и переработке стратегического сырья,

социальная трансформация,

развитие внешнеполитических инструментов.

Чтобы выполнить этот план, подчеркнул советник главы ОП, нужны десятки решений – прежде всего на уровне парламента.

"Поэтому ключевое условие – это понимание каждым членом команды власти, что время не должно тратиться зря. Украинское общество не может и не будет ждать, пока в парламенте "наиграются" в блокировки, затягивание и в споры ради споров", – добавил Подоляк.

Он подытожил, что скорость работы и четкость реализации задач для трансформации Украины – ключевые параметры, по которым Зеленский будет оценивать вклад каждого члена команды в общий результат.

Справка. В Трускавце второй день подряд продолжается выездное заседание фракции "Слуги народа". 2 октября туда прилетел Владимир Зеленский, присутствуют также глава СБУ Иван Баканов и глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.