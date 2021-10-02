О том, пообщается ли украинский лидер с журналистами на выездном заседании "Слуги народа" и следует ли ожидать от него сенсационных заявлений, рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Подоляк о визите Зеленского на съезд фракции

Советник главы ОП предположил, что Зеленский в рамках выездного заседания "слуг народа" может пообщаться с журналистами. Однако все будет зависеть от того, какие темы будут обсуждать с президентом.

Если будут материалы, которые можно будет обсудить не в хайп-режиме, а в замечательном диалоге, когда будут вопросы о том, что проговаривалось на встрече с депутатами и правительством, можно будет провести встречу,

– отметил Подоляк.

Отвечая на вопрос, следует ли ожидать от президента сенсаций, советник главы отметил: "Сенсации и он – почти синонимы".

Напомним, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия утром 2 октября сообщил, что Владимир Зеленский вылетает на выездное заседание в Трускавце.

Планы "слуг" на заседание 2 октября