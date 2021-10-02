О том, пообщается ли украинский лидер с журналистами на выездном заседании "Слуги народа" и следует ли ожидать от него сенсационных заявлений, рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
Узнайте больше Разумков, План трансформации, вечеринка: как прошел первый день съезда "слуг народа" в Трускавце
Подоляк о визите Зеленского на съезд фракции
Советник главы ОП предположил, что Зеленский в рамках выездного заседания "слуг народа" может пообщаться с журналистами. Однако все будет зависеть от того, какие темы будут обсуждать с президентом.
Если будут материалы, которые можно будет обсудить не в хайп-режиме, а в замечательном диалоге, когда будут вопросы о том, что проговаривалось на встрече с депутатами и правительством, можно будет провести встречу,
– отметил Подоляк.
Отвечая на вопрос, следует ли ожидать от президента сенсаций, советник главы отметил: "Сенсации и он – почти синонимы".
Напомним, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия утром 2 октября сообщил, что Владимир Зеленский вылетает на выездное заседание в Трускавце.
Планы "слуг" на заседание 2 октября
- Президент прибудет в Трускавец примерно в 13:00 – тогда как раз завершится работа в группах и стартует презентация всех наработок нардепов. За словами Арахамии, у Зеленского будет "программное выступление о том, куда и как мы идем".
- На 2 октября запланировано участие "слуг" в большой панели обсуждений относительно ситуации на востоке Украины. В Трускавец прибыли представители силовых министерств и правоохранительных органов, в частности глава Службы безопасности Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова.
- Также состоится и работа в группах над детализацией Плана трансформации Украины. В конце съезда состоится символическое награждение политиков в нескольких "номинациях".