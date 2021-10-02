Про те, чи поспілкується український лідер зі журналістами на виїзному засіданні "Слуги народу" та чи слід очікувати від нього сенсаційних заяв, розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Подоляк про візит Зеленського на з'їзд фракції

Радник глави ОП припустив, що Зеленський у межах виїзного засідання "слуг народу" може поспілкуватися зі журналістами. Однак все залежатиме від того, які теми обговорюватимуть з президентом.

Якщо будуть матеріали, які можна буде обговорити не в хайп-режимі, а в чудовому діалозі, коли будуть питання про те, що проговорювалося на зустрічі з депутатами та урядом, можна буде провести зустріч,

– зазначив Подоляк.

Відповідаючи на запитання, чи слід очікувати від президента сенсацій, радник глави зауважив: "Сенсації й він – майже синоніми".

Нагадаємо, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія вранці 2 жовтня повідомив, що Володимир Зеленський вилітає на виїзне засідання у Трускавці.

Плани "слуг" на засідання 2 жовтня