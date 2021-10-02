Таку інформацію зранку 2 жовтня повідомив очільник фракції Давид Арахамія. Він розповів й інші подробиці про плани на другий день з'їзду.

Цікаво Разумков, План трансформації, вечірка: як пройшов перший день з’їзду "слуг народу" у Трускавці

Зеленський вже у дорозі до Трускавця

Арахамія уточнив, що глава держави прибуде у Трускавець "десь за 2,5 години", тобто близько 13:00. Мовляв, тоді якраз завершиться робота у групах й стартуватиме презентацію усіх напрацювань нардепів. Політик уточнив, що цей етап зустрічі пройде у форматі "запитання-відповіді". Також він запевнив, що у Зеленського є "програмний виступ про те, куди та як ми йдемо".

Плани "слуг" на 2 жовтня

Глава фракції "Слуга народу" зазначив, що 2 жовтня народні обранці президентської політсили візьмуть участь у великій панелі обговорень щодо ситуації на Сході України, шляху до миру. Зазначимо, що саме цього дня у Трускавець прибудуть представниками силових міністерств та правоохоронних органів, зокрема Іван Баканов з СБУ та генпрокурорка Ірина Венедіктова. Відбудеться й робота у групах над деталізацією "Плану трансформації України". Наприкінці з'їзду відбудеться символічне нагородження політиків у кількох "номінаціях".

Нардепи чекають на серйозну розмову з президентом

Раніше про свої очікування від виїзного засідання та зустрічі з главою держави розповіла "слуга народу" Олена Мошенець. На її думку, розмова із Зеленським буде серйозною та конструктивною, а про якісь веселощі та похвалу навіть не мовиться. Вона відзначила, що не усі міністерства працюють ефективно. До того ж, є й проблеми у роботі певних парламентських комітетів. "Президент має дати турбокопняка", – переконана політикиня.