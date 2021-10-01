У "Слузі народу" наголосили, що цей план ґрунтується на усіх напрацюваннях команди. Саме його президент Зеленський раніше представляв, коли перебував у США.
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Милованов застеріг, що згідно з прогнозами, через кілька років економіка України не буде зростати сама по собі щороку. Мовляв, якщо її не стимулювати, вона почне стагнацію. Тому потрібні, зокрема, структурні реформи й залучення інвестицій. Він анонсував, що вже 2 жовтня депутати та члени Кабміну поділяться на 8 груп відповідно до напрямків Плану трансформації. Вони напрацьовуватимуть заходи з його виконання на 2021 – 2023 роки.
8 напрямків Плану трансформації:
- військова безпека та міжнародні відносини;
- енергетична незалежність та зелена трансформація;
- людський капітал;
- технологічний розвиток та ринкові трансформації;
- інфраструктура та місцевий розвиток;
- продовольчий хаб;
- цифровий хаб;
- верховенство права.
Що відомо про виїзне засідання "слуг" у Трускавці
- 2 жовтня на з'їзд "Слуги народу" у Трускавець прибуде Володимир Зеленський. Того ж дня український президент виступить перед нардепами. Також приїдуть генпрокурорка Ірина Венедіктова та очільник МВС Денис Монастирський.
- Тож у суботу відбудеться нарада учасників із представниками силових міністерств і правоохоронних органів. Триватиме робота над деталізацією Плану трансформації України.
- Оскільки у перший день з'їзду питання про відставку Разумкова з посади спікера Ради не було в порядку денному, його можуть обговорити у суботу. Втім, самі "слуги" кажуть, що воно – не пріоритетне.