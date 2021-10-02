Как сообщила корреспондентка 24 канала из Трускавца, брифинг главы государства состоится в зале "Сенатор". Сейчас окна там закрыты шторами, вещи журналистов проверяет охрана.

Интересно Разумков, План трансформации, вечеринка: как прошел первый день съезда "слуг народа" в Трускавце

Кроме Зеленского, на съезд "слуг народа" приехал его первый помощник Сергей Шефир. В конце сентября на чиновника совершили покушение: авто, в котором он находился, обстреляли.

Зеленский участвует в групповых дискуссиях

Нардеп президентской политсилы Евгения Кравчук опубликовала в фейсбуке фото с Владимиром Зеленским. Она сообщила, что политик уже присоединился к дискуссиям в группах. Судя по другим сообщениям народной избранницы, сначала глава государства обсуждал человеческий капитал – образование, здравоохранение и культуру. Впоследствии он ознакомился и с работами других групп, которые нарабатывают реформы, и вносил свои предложения.



Зеленский в Трускавце / Фото с фейсбук-страницы Евгении Кравчук

Президент встретился с народными избранниками / Фото "Слуга народа"

Как ранее пояснил руководитель фракции Давид Арахамия, 2 октября президент обратится с речью к "слугам народа". Он заверил, что у Зеленского есть "программное выступление о том, куда и как идет страна". Его коллега Елена Мошенец убеждена, что разговор с украинским лидером будет "серьезным и без веселья".

"Слуги" обсуждают реформы

Народные избранники вместе с представителями Кабмина и Офиса Президента Украины начали работу в группах над повесткой дня реформ. Они обсуждают План трансформации Украины. Результаты политики представят всем участникам для совместного обсуждения и внесения замечаний и предложений.

Они работают по следующим направлениям: