Зеленський відповів на запитання, хто ж контролюватиме його зустрічі з олігархами. Президент зауважив: за це він нестиме політичну відповідальність.

Зауважте Не всі пам'ятають, – Зеленський розповів, до котрої години "слуги" гуляли в Трускавці

Вона вдарить по президенту, і по Офісу Президента, в принципі по рейтингу влади і потім по рейтингу партії. Тому що рейтинг партії "Слуга народу" дуже сильно залежить від рейтингу президента Зеленського,

– наголосив український лідер.

Зеленський зауважив, що політична відповідальність – найпотужніша, яка у нього є.

Зеленський переконаний, що усі його зустрічі мають відбуватися на Банковій. Як правило, під час зустрічей там присутні журналісти. Саме тому, якщо президент зустрічається з "великим бізнесом", про це знають.

Зауважте! Верховна Рада у вересні 2021 року остаточно підтримала законопроєкт про олігархів. Його ініціював президент Зеленський.

За словами президента, зустрічі з представниками великого бізнесу є актуальними лише у разі необхідності, Наприклад, для боротьби з пандемією коронавірусу.

Зеленський зауважив: він буде зацікавлений у такій зустрічі, якщо Україна виборе право на проведення Олімпійських ігор.

Президент наголосив, що в інших випадках зустрічі його не цікавлять. На це просто нема часу.

Зеленський про Олімпійські ігри