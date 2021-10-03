Зеленський відповів на запитання, хто ж контролюватиме його зустрічі з олігархами. Президент зауважив: за це він нестиме політичну відповідальність.
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Вона вдарить по президенту, і по Офісу Президента, в принципі по рейтингу влади і потім по рейтингу партії. Тому що рейтинг партії "Слуга народу" дуже сильно залежить від рейтингу президента Зеленського,
– наголосив український лідер.
Зеленський зауважив, що політична відповідальність – найпотужніша, яка у нього є.
Зеленський переконаний, що усі його зустрічі мають відбуватися на Банковій. Як правило, під час зустрічей там присутні журналісти. Саме тому, якщо президент зустрічається з "великим бізнесом", про це знають.
За словами президента, зустрічі з представниками великого бізнесу є актуальними лише у разі необхідності, Наприклад, для боротьби з пандемією коронавірусу.
Зеленський зауважив: він буде зацікавлений у такій зустрічі, якщо Україна виборе право на проведення Олімпійських ігор.
Президент наголосив, що в інших випадках зустрічі його не цікавлять. На це просто нема часу.
Зеленський про Олімпійські ігри
- Влітку 2021 року Зеленський оголосив, що Україна має вибороти право на проведення Олімпійських ігор.
- Український лідер наголосив: варто бути амбітними. Окрім того, необхідно розробити план.
- За словами Зеленського, "треба дати завдання нашим хлопцям, які шукають інвестиції, дати завдання нашому бюджету, щоб щорічно виділялися гроші на об'єкти, які нам потрібні, а потім будуть використані для Олімпіади".
- Саме таке завдання Зеленський поставив під час спілкування з міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим, а також – президентом НОКу Сергієм Бубкою.