Під час брифінгу у Трускавці український лідер зауважив, що робить винятки тільки для небезпечних моментів. Зокрема, одним з них стало питання опалювального виклику та європейських цін на газ через Росію.

Зауважте Разумков, Саакашвілі та розмова з Путіним: головне з брифінгу Зеленського у Трускавці

Це питання геополітичне. А це відповідальність вже й президента. Це питання голів облдержадміністрацій, а це відповідальність президента,
– наголосив Зеленський.

Брифінг у Трускавці: головне