Під час брифінгу у Трускавці український лідер зауважив, що робить винятки тільки для небезпечних моментів. Зокрема, одним з них стало питання опалювального виклику та європейських цін на газ через Росію.

Зауважте Разумков, Саакашвілі та розмова з Путіним: головне з брифінгу Зеленського у Трускавці

Це питання геополітичне. А це відповідальність вже й президента. Це питання голів облдержадміністрацій, а це відповідальність президента,

– наголосив Зеленський.

Зауважте! Ціна на газ у Європі досягнула історичного максимуму. Станом на 1 жовтня ціна тисячі кубометрів газу становила 1200 доларів. Це сталося, зокрема, через те, що "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності українського транзиту.

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