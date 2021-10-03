Про це Зеленський заявив під час брифінгу у Трускавці за підсумками його зустрічі з членами парламентської фракції "Слуга народу".

Важливо Наприкінці цього або на початку наступного року, – ЗМІ про зустріч Зеленського і Путіна

Український лідер заявив, що готовий до зустрічі з Путіним тет-а-тет. Вона, на думку президента України, може принести "неочікуваний результат".

Якщо буде зустріч тет-а-тет, я думаю, там буде результат, тому що російському народу він теж потрібен,

– наголосив він.

Президент також висловив переконання, що російська сторона не зацікавлена ​​в такій зустрічі, оскільки її результати можуть бути для неї непередбачуваними.

Україна готова до зустрічі у будь-якому форматі

Він підкреслив, що готовий до будь-якої зустрічі з Путіним, зокрема й у нормандському форматі. За словами Зеленського, зустріч з очільником Кремля "допоможе Україні в питанні вирішення трагедії на Донбасі та в питаннях Криму".

Ще раз підтверджую: ми готові до цієї зустрічі. Я вважаю, що це правильний крок. Я б хотів зустрітися з президентом Росії,

– сказав Зеленський.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Зеленський створить російському президенту "багато дискомфорту". Наразі у Кремлі не хочуть обговорювати Крим і Донбас. Водночас в Офісі Президента переконані, що розмова можлива за всіма темами.