В Офісі Президента хочуть вийти на прямі переговори з Путіним. Наразі пріоритетом є зрозуміти, чи можна про щось домовитися.

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Цілком можливо зустрітися в кінці цього року або на самому початку наступного,

– мовиться у повідомленні.

Наразі у Кремлі не хочуть обговорювати Крим і Донбас. Водночас в Офісі Президента переконані, що розмова можлива за всіма темами.

Кулеба про розмову Путіна і Зеленського