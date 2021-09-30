14 вересня на сайті Центральної державної російської інформаційної агенції ТАРС вийшла публікація. Вона називається "Активна фаза недовіри. Чому навчання "Захід-2021" нервують НАТО".

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Автори статті намагаються переконати читачів, що нібито масштабні військові маневри Росії та Білорусі мають виключно оборонний характер. Мовляв, всі критичні оцінки з боку оборонних відомств Литви, Латвії, Польщі та України є безпідставними.

У висновках до статті російські експерти окремо згадали й про заяву Президента України Володимира Зеленського, який на фоні проведення Росією своїх масштабних маневрів заявив, що не відкидає ймовірність повномасштабного вторгнення Росії.

Довідка. Зеленський заявив, що повномасштабна війна можлива. За його словами, це було б найбільшою помилкою Росії.

Дивно, що російські експерти та політики 8 рік поспіль з одного боку присвячують купу ефірів на федеральних каналах темі постійних погроз в бік офіційного Києва. З іншого – у відповідь на чисельні докази та факти російської гібридної агресії роблять здивовані обличчя, нібито Росія не воює проти України.

Яким ударам навчались

Однак повернімося до маневрів "Захід-2021". Окремо цікаво розглянути легенду навчань. Згідно з нею, російські угруповання нібито відбивають атаку умовного противника та наносять стрімкий контрудар.

І нехай слово "контрудар" не вводить вас в оману, бо головною лінією маневрів на всіх напрямках був саме удар:

десантування в тил умовного противника;

нанесення ураження з потужних реактивних систем залпового вогню "Торнадо" і "Смерч";

зачистка з важких вогнеметних систем "Солнцепек";

використання безпілотників "Орлан-10" для коригування роботи артилерії;

використання танків Т-72 і Т-90А для швидкого розвитку наступу.

Ці типи озброєння та техніки вже активно використовувались Росією у гібридній війні проти України. Водночас з потужних російських систем залпового вогню обстрілювались не тільки українські військові, а і житлові квартали Краматорська та Маріуполя.

Останні декілька місяців майже в кожному зведенні з зони бойових дій на Сході України лунають повідомлення про фіксацію російських сучасних безпілотників "Орлан-10".

Нові безпілотники окупанта

13 вересня пресслужба Міністерства оборони Росії повідомила, що на полігоні "Муліно" під час навчань "Захід-2021" були вперше залучені розвідувально-ударні російські безпілотники "Иноходец" і "Ласточка".

Подивитись на них прибув навіть сам Володимир Путін в супроводі міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.



Герасимов, Путін і Шойгу спостерігали за навчаннями / Фото пресслужби Кремля

Також в ході навчань російських військ на полігоні "Муліно" були залучені безпілотники "Форпост" та "Орлан-10", які неодноразово падали в зоні бойових дій на Сході України.

Важливо! Станом на 2021 рік зафіксовані факти використання на Донбасі більш ніж 8 різних типів російських військових безпілотників, зокрема: "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "Орлан-10", "Елерон", "Тахіон" і "Застава".

Чи чекати на Донбасі нових безпілотників

Те, що цього року Росія робить ставку на ударні безпілотники, які тренується застосовувати на практиці – не дивно.

Навіть російські генерали відкрито кажуть, що на навчаннях "Захід-2021" відпрацьовують елементи з досвіду бойових дій в Сирії та Нагірному Карабаху.

Не виключено, що російські ударні безпілотники невдовзі з'являться також на Сході України.

Підсумовуючи все вищенаведене, можна стверджувати, що Росія намагається традиційно робити "хорошу міну при поганій грі". Відкрито декларує нібито цілком оборонні наміри, натомість її дії говорять про підготовку до ведення агресивної наступальної війни.

Наразі Росія обмежується гібридною тактикою малих порізів, при цьому постійно використовуючи Схід України як полігон для бойового застосування своїх підрозділів та сучасної військової техніки.

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За результатами досвіду бойових дій у Нагірному Карабаху Росія зрозуміла, що ударні безпілотники можуть відігравати значну роль в наступальних операціях.

Цей досвід слід враховувати й Україні, бо саме ударні безпілотники на озброєнні ЗСУ та інша сучасна зброя, особливо ракетна, стримують агресора краще, ніж "глибоке занепокоєння".