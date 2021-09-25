Bayraktar розташували саме там, де у них є найбільша потреба. Про це ЗМІ розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

До теми 50% танків вже модернізовані, – Залужний про оновлення озброєння в ЗСУ

Армія використовує безпілотники

За його словами, турецькі безпілотники розосереджені по аеродромах і виконують різні завдання, зокрема і бойові.

На сьогодні Bayraktar перебувають там, де повинні бути і там, де їм більш за все потрібно бути. Тому на складах їх немає, всі вони розосереджені по аеродромах і виконують завдання,

– сказав Залужний.

Що відомо про Bayraktar TB2? Це турецький ударний безпілотник нового покоління. Його активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема на Близькому Сході.



Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби. Розробка проєкту почалася у 2000 році і тривала аж до 2009. За 10 років Туреччина випустила близько ста таких літальних апаратів.

Джерело: Це турецький ударний безпілотник нового покоління. Його активно застосовують у збройних конфліктах, зокрема на Близькому Сході.Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби. Розробка проєкту почалася у 2000 році і тривала аж до 2009. За 10 років Туреччина випустила близько ста таких літальних апаратів.Джерело: Вікіпедія

Що відомо про закупівлю цих безпілотників