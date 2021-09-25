Bayraktar расположили именно там, где они нужны больше всего. Об этом СМИ рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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Армия использует беспилотники
По его словам, турецкие беспилотники рассредоточены по аэродромам и выполняют различные задачи, в том числе и боевые.
На сегодня Bayraktar находятся там, где должны быть и там, где им более всего нужно быть. Поэтому на складах их нет, все они рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи,
– сказал Залужный.
Что известно о Bayraktar TB2?Это турецкий ударный беспилотник нового поколения. Его активно применяют в вооруженных конфликтах, в частности на Ближнем Востоке.
Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Разработка проекта началась в 2000 году и продолжалась вплоть до 2009. За 10 лет Турция выпустила около ста таких летательных аппаратов.
Источник: Википедия
Что известно о закупке этих беспилотников
- В 2019 году Украина закупила 6 турецких беспилотников Bayraktar TB2 компании Roketsan.
- Первый ударный беспилотник войска ВСУ получили в июле 2021 года. Его испытали на аэродроме под Николаевом.
- Особенность поставленного в Украину комплекса заключается в том, что кроме мобильной и стационарной, в составе есть морская станция управления беспилотником.
- Сейчас украинское государственное предприятие "Антонов" разрабатывает беспилотник "Горлица-2" – отечественный аналог турецкого Bayraktar TB2.