Глава МЗС вважає, що така зустріч доцільна за певних умов. Про це Кулеба розповів в ефірі "Свободи слова".
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Кулеба про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна тет-а-тет
Дмитро Кулеба, відповів на питання щодо доцільності зустрічі президентів України та Росії.
Глава МЗС України вважає, що зустріч тет-а-тет абсолютно доцільна, "якщо це сприяє досягненню миру в Україні та припиненню вбивств наших солдатів та цивільних громадян".
Він (Зеленський – 24 канал) би таку розмову, якби вона сталася, я переконаний, вів би з наступальних позицій та створив би багато дискомфорту для президента Путіна у розмові тет-а-тет,
– переконаний Кулеба.
Він пояснив, що Президент України абсолютно чітко знає наші червоні лінії.
До речі, ще 10 вересня Кулеба запевняв – розмовляти у Путіним варто, але до майбутнього діалогу слід підходити "з дуже практичними політичними інструментами".
Коротко про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна
- Володимир Зеленський запропонував зустрітись главі Кремля Володимиру Путіну ще у квітні 2021 року на Донбасі. Згодом очільник Кремля відповів, що там варто говорити з бойовиками.
- Сам Путін під час прямої телефонної лінії у червні 2021 року заявив, що нібито розмовляти з українським президентом нема сенсу. Хоч глава Кремля сказав, що не відмовляється від зустрічі, проте нібито обговорювати нічого.
- 26 вересня у Кремлі вкотре заявили про черговий "камінь спотикання" перед ймовірною зустріччю. Цього разу це позиція Києва щодо мінських угод.