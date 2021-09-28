За його словами, Україна буде відповідати на цей удар. І відкладення засідання міжурядової комісії з питань економічної співпраці з Угорщиною – не останній крок.
Зверніть увагу Україна звернеться до Єврокомісії через газовий контракт Угорщини з "Газпромом"
Угорщина завдала удару по Україні
Підписання контракту про постачання газу в обхід української території є ударом по Україні. Глава МЗС Дмитро Кулеба відверто заявив про це у телеефірі 27 вересня.
Угорщина завдала удару по українсько-угорським відносинам, виключивши український газопровід зі схеми постачання газу з Росії. Це удар по Україні,
– сказав міністр.
І Україна відповість "без жалю і співчуттів"
Він нагадав, що Україна вже відклала засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва з Угорщиною. І цей крок у відповідь не буде останнім.
Ми повинні відповідати належним чином. Не може бути жалю та співчуттів. Будемо робити й інші кроки для захисту наших національних інтересів у цій ситуації,
– наголосив глава МЗС.
Газовий скандал між Україною та Угорщиною: що сталося
- 27 вересня стало відомо, що Угорщина підписала з російським "Газпромом" контракт на постачання газу в обхід України на 15 років.
- В Україні такий крок розцінили як "необґрунтоване рішення на догоду Кремлю та на шкоду українсько-угорським відносинам".
- Тим часом угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що "політичними заявами будинки не обігрієш". І що Україні у внутрішні справи Угорщини втручатися не варто.