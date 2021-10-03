Во время брифинга в Трускавце украинский лидер отметил, что делает исключения только для опасных моментов. В частности, одним из них стал вопрос отопительного вызова и европейских цен на газ из-за России.

Заметьте Разумков, Саакашвили и разговор с Путиным: главное с брифинга Зеленского в Трускавце

Это вопрос геополитический. А это ответственность уже и президента. Это вопрос глав облгосадминистраций, а это ответственность президента,
– подчеркнул Зеленский.

Брифинг в Трускавце: главное