Во время брифинга в Трускавце украинский лидер отметил, что делает исключения только для опасных моментов. В частности, одним из них стал вопрос отопительного вызова и европейских цен на газ из-за России.

Заметьте Разумков, Саакашвили и разговор с Путиным: главное с брифинга Зеленского в Трускавце

Это вопрос геополитический. А это ответственность уже и президента. Это вопрос глав облгосадминистраций, а это ответственность президента,

– подчеркнул Зеленский.

Обратите внимание! Цена на газ в Европе достигла исторического максимума. По состоянию на 1 октября цена тысячи кубометров газа составляла 1200 долларов. Это произошло, в частности, из-за того, что "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

Брифинг в Трускавце: главное