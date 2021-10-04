Проверку деклараций чиновников, в частности президента Владимира Зеленского, начали еще в апреле 2021 года. Результаты в НАПК обещают обнародовать 18 октября. Об этом в интервью рассказал глава агентства Александр Новиков.

Интересно В "Слуге народа" говорят, что Зеленский сделал все для того, чтобы исключить оффшорные схемы

НАЗК учтет данные журналистов

Глава НАПК пояснил, что процедура проверок деклараций является традиционной и начинают ее с президента. Поэтому и неудивительно, что сейчас над этим работают. Расследование об офшорных компаниях никак этого не касается. Хотя, материалы, найденные журналистами учтут.

Однако, в этом вопросе также есть нюансы. К примеру, если в декларации политика или чиновника есть незадекларированные средства на счетах офшорных компаний, то это не является нарушением закона. Причиной этого является то, что деньги на счетах компании принадлежат юридическому лицу, то есть ему, а не тому, кто их на счета перевел.

Нарушением является отсутствие офшорных компаний в декларациях, если те являются объектами собственности того или иного чиновника.

Расследование Pandora Papers