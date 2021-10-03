Согласно бумагам, которые исследовали журналисты, Александр и Галина Гереги являются владельцами 5 кипрских компаний. Благодаря этому супругам удается владеть сетью гипермаркетов в оккупированном Крыму.

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Компании оформлены через офшоры

Гереги, по результатам расследования, стали владельцами кипрских компаний через офшорные. Среди списка таких есть два фонда и компании Funfationsansalt и Gold Taurus Stiftung. Структура этих двух компаний позволяла избежать декларирования.

Фонды и 2 из 5 кипрских компаний отсутствуют в декларации Александра Гереги. Edlagor Enterprises Limited как раз одна из них. Именно эта компания владеет сетью строительно-хозяйственных гипермаркетов в оккупированном Россией Крыму – "Новацентр К", которая является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет Севастополя.

"Новацентр" в Симферополе / Фото сайта novacentr

В этой сети 4 гипермаркета, 3 из которых расположены в Севастополе, а еще 1 – в Симферополе. До аннексии они были частями "Эпицентра". Журналисты не впервые подозревают супругов Герег в торговле на территории полуострова.

Герега все отрицает

Александр Герега отрицает все обвинения. Политик убеждает, что после оккупации Крыма он потерял контроль над частью своего бизнеса, которая была там.

Контроль над недвижимым имуществом и операционной деятельностью "Эпицентр К" в Крыму был потерян после его оккупации и аннексии Россией,

– заявил Герега.

Кроме того, нардеп отрицает связь Edlagor Enterprises Limited с группой "Эпицентр".

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Источник: Википедия