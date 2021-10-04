Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев отметил, что в данных Pandora Papers, в частности, в части, где речь идет о Владимире Зеленском и офшорах, не хватает одной важной детали.
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Реакция "слуг" на расследование об офшорах Зеленского
Именно команда Зеленского спустя чуть больше, чем пол года после прихода к власти и продажи упомянутых офшоров – в январе 2020 года приняла первый антиофшорный закон,
– отметил Гетманцев.
Он напомнил, что в соответствии с этим документом:
- офшорные компании обложили налогами,
- усовершенствовали регулирование трансфертного ценообразования,
- расширили понятие иностранного представительства,
- обложили налогами операции по продаже иностранных активов за рубежом.
Нардеп добавил, что еще раньше приняли законы для автоматического обмена налоговой информацией о наших резидентах с 100 странами мира.
"Зеленский сделал все возможное, чтобы ни Зеленский, ни кто или еще в стране не использовать этот замечательный механизм, не платя налоги в бюджет", – подытожил Гетманцев.
Напомним, на основе масштабной утечки секретных документов ряд СМИ обнародовал расследование о мировых политиках, в том числе и украинских.
Фильм "Офшор 95": о чем он
- Издание "Следствие. Инфо" опубликовало расследование "Офшор 95". В нем говорится об офшорных счетах Владимира Зеленского, в частности о том, что бизнес "Квартала 95" стоит на офшорной сети. Центральной в ней является фирма Maltex Multicapital Corp, зарегистрированная на Виргинских островах.
- Благодаря документам удалось найти подтверждение причастности владельца "эпицентра" Александра Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму.
- Кроме того, выяснилось, что менеджеры компаний олигарха Игоря Коломойского были причастны к захвату контрольного пакета киностудии на берегу Черного моря. А Борис Ложкин после назначения в Администрацию Президента Петра Порошенко купил дочери дорогую квартиру в центре Лондона.
Текст сообщения Даниила Гетманцева:
В интересном чтиве Pandora papers, в части душераздирающей истории о нашем президенте и его бывших "офшорах", не хватает одной важной детали.
Именно команда Зеленского спустя чуть больше пол года после прихода к власти и продажи упомянутых офшоров – в январе 2020 года приняла первый антиофшорний закон (antiBEPS), которым обложила налогами контролируемые иностранные компании (в народе Кики или оффшоры), усовершенствовала регулирования трансфертного ценообразования, расширила понятие иностранного представительства и обложила налогами операции по продаже иностранных активов за рубежом (помните Ленинскую кузницу?), а чуть раньше приняла законы для автоматического обмена налоговой информацией о наших резидентах со 100 странами мира.
Таким образом, Зеленский сделал все возможное, чтобы ни Зеленский ни кто или еще в стране не использовал этот замечательный механизм не платя налоги в бюджет.
Важна и несколько смещаются акценты в расследовании деталь, согласитесь.