Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев отметил, что в данных Pandora Papers, в частности, в части, где речь идет о Владимире Зеленском и офшорах, не хватает одной важной детали.

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Реакция "слуг" на расследование об офшорах Зеленского

Именно команда Зеленского спустя чуть больше, чем пол года после прихода к власти и продажи упомянутых офшоров – в январе 2020 года приняла первый антиофшорный закон,

– отметил Гетманцев.

Он напомнил, что в соответствии с этим документом:

офшорные компании обложили налогами,

усовершенствовали регулирование трансфертного ценообразования,

расширили понятие иностранного представительства,

обложили налогами операции по продаже иностранных активов за рубежом.

Нардеп добавил, что еще раньше приняли законы для автоматического обмена налоговой информацией о наших резидентах с 100 странами мира.

"Зеленский сделал все возможное, чтобы ни Зеленский, ни кто или еще в стране не использовать этот замечательный механизм, не платя налоги в бюджет", – подытожил Гетманцев.

Напомним, на основе масштабной утечки секретных документов ряд СМИ обнародовал расследование о мировых политиках, в том числе и украинских.

Фильм "Офшор 95": о чем он

Издание "Следствие. Инфо" опубликовало расследование "Офшор 95". В нем говорится об офшорных счетах Владимира Зеленского, в частности о том, что бизнес "Квартала 95" стоит на офшорной сети. Центральной в ней является фирма Maltex Multicapital Corp, зарегистрированная на Виргинских островах.

Благодаря документам удалось найти подтверждение причастности владельца "эпицентра" Александра Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму.

Кроме того, выяснилось, что менеджеры компаний олигарха Игоря Коломойского были причастны к захвату контрольного пакета киностудии на берегу Черного моря. А Борис Ложкин после назначения в Администрацию Президента Петра Порошенко купил дочери дорогую квартиру в центре Лондона.

Текст сообщения Даниила Гетманцева:

В интересном чтиве Pandora papers, в части душераздирающей истории о нашем президенте и его бывших "офшорах", не хватает одной важной детали.

Именно команда Зеленского спустя чуть больше пол года после прихода к власти и продажи упомянутых офшоров – в январе 2020 года приняла первый антиофшорний закон (antiBEPS), которым обложила налогами контролируемые иностранные компании (в народе Кики или оффшоры), усовершенствовала регулирования трансфертного ценообразования, расширила понятие иностранного представительства и обложила налогами операции по продаже иностранных активов за рубежом (помните Ленинскую кузницу?), а чуть раньше приняла законы для автоматического обмена налоговой информацией о наших резидентах со 100 странами мира.

Таким образом, Зеленский сделал все возможное, чтобы ни Зеленский ни кто или еще в стране не использовал этот замечательный механизм не платя налоги в бюджет.

Важна и несколько смещаются акценты в расследовании деталь, согласитесь.