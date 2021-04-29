В Госдепе США отреагировали на смену руководства "Нафтогаза"
Кабинет министров 28 апреля сменил руководство НАК "Нафтогаз Украины". В Государственном департаменте США отреагировали на это решение.
Источник:Нед Прайс в твиттере
Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что уважение к корпоративному управлению важно для поддержания уверенности в приверженности Украины реформам.
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Уважение к корпоративному управлению, прозрачности и добросовестности при назначении персонала в энергетическом секторе – будь то правительственные или государственные предприятия – является ключом к поддержанию уверенности в приверженности Украины реформам,
– написал он.
Смена руководства "Нафтогаза": коротко
- В "Нафтогазе" отчитались о миллиардных убытках в 2020 году. Они достигали 19 миллиардов гривен вместо прибыли в 11,5 миллиарда, прогнозируемого ранее руководством.
- В результате Кабинет Министров 28 апреля уволил Андрея Коболева с должности главы компании.
- Вместо него на должность главы "Нафтогаза" назначили Юрия Витренко.
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