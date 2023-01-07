Об изменениях также объявили в пресс-службе "Нафтогаза".
Важно Приоритет для украинцев: какие задачи Шмигаль поставил перед главой "Нефтегаза" Чернышевым
Так, согласно решению правительства:
- временным исполняющим обязанности руководителя "Укргаздобычи" вместо Александра Романюка стал Олег Толмачев, ранее возглавлявший дивизион "Нефтегаз Разведка и Добыча";
- исполняющим обязанности руководителя "Укртрансгаз" вместо Сергея Переломы стал Роман Малютин.
Что известно о новых руководителях
У Толмачева более 20 лет опыта в добыче углеводородов в Северной Америке, где он работал в таких компаниях, как:
- BP America,
- Chesapeake Energy,
- EnCana Oil & Gas USA,
- Eclipse Resources,
- Монтаж ресурсов.
Он возглавлял высокотехнологичные проекты по разработке крупных месторождений в Северной Америке с залежями газа и газоконденсата.
Нафтогаз указывает, что Малютин прошел весь путь от оператора и инженера на Кегичевском ПХГ до заместителя главного инженера восточного региона Оператора газотранспортной системы Украины. Он имеет более 20 лет опыта работы на предприятиях, занимающихся транспортировкой и хранением газа.
Они хорошо разбираются в мировом опыте, но в то же время много работали в Украине и понимают вызовы, которые сейчас стоят перед нами.
– сказал председатель правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев.
Добавим, что самого Чернышева на должность главы правления Нафтогаза назначен в ноябре 2022 года. До этого он занимал должность министра развития общин и территорий Украины.