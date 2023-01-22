У мережі поширюють відео, на якому начальник управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко дарує своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові.

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Чому це "нелегальна" перепустка

Наскрізний проїзд Площею Ринок заборонений і туди заїжджають лише жителі, які живуть в межах історичної площі за спеціальними перепустками. Також на Площу мають право заїжджати машини, які завантажують та розвантажують товар і продукти, проте також за правилами і в певні години.

Дівчина, яка отримала нелегальну перепустку на проїзд Площею Ринок, дуже зраділа і сама виклала відео з врученням цього презенту у своєму інстаграмі. Вона сказала, що "любить ви**буватись" і з радістю проїдеться пішохідною зоною історичної Площі на своєму Mersedes. За її словами, "це найкращий подарунок".

Відео з інстаграму дівчини:

Реакція Патрульної поліції України

У патрульній поліції підтвердили, що на відео справді начальник управління патрульної поліції у Львівській області. Департамент патрульної поліції призначив службове розслідування та відсторонив його від виконання службових обов'язків.

За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов'язків. Призначено службове розслідування,

– мовиться у повідомленні.