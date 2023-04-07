Інцидент трапився 6 квітня, близько 13:50. Нині правоохоронці встановлюють подробиці ДТП.
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4-річний хлопчик помер у лікарні
Як повідомили правоохоронці, ДТП відбулася у селі Твіржа, що в Яворівському районі. 36-річний водій автомобіля "Mercedes-Benz" збив двох жителів міста Судова Вишня. Постраждали жінка 23 років та її 4-річний син.
Пішоходи отримали тілесні ушкодження та потрапили до реанімації. На жаль, від отриманих травм маленький хлопчик помер у лікарні.
Місце аварії у Львівській області / Фото Нацполіції
Нині слідчі у поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження проти водія за 2 частиною статті 286 Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Водій збив двох пішоходів / Фото Нацполіції
Усі подробиці ДТП зараз встановлюють правоохоронці.
Робота правоохоронців на місці ДТП / Фото Нацполіції
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