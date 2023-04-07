Переход состоялся после общего собрания религиозной общины. Об этом сообщил городской голова Равы-Русской Иван Ивануса.

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Еще одна церковь Львовськой области перешла в ПЦУ

Вечером 6 апреля община городка Рава-Русская Львовской области собралась на главной площади Вичевой по поводу вопроса церкви Московского патриархата. Глава города Иван Ивануса впоследствии обнародовал пост в своем фейсбуке, отчитавшись о решении религиозного объединения.

Исторический день. По решению общего собрания общины, храм Святой Троицы в Раве-Русской переходит в Православную Церковь Украины,

– сообщил Ивануса.

Пока это лишь небольшой храм, расположенный недалеко от трассы Рава-Русская – Судебная Вишня. Однако рядом расположен главный храм, который община строит уже много лет.

Свято-Троицкий храм в Раве-Русской / Фото Львовская епархия УПЦ МП:

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