Переход состоялся после общего собрания религиозной общины. Об этом сообщил городской голова Равы-Русской Иван Ивануса.
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Еще одна церковь Львовськой области перешла в ПЦУ
Вечером 6 апреля община городка Рава-Русская Львовской области собралась на главной площади Вичевой по поводу вопроса церкви Московского патриархата. Глава города Иван Ивануса впоследствии обнародовал пост в своем фейсбуке, отчитавшись о решении религиозного объединения.
Исторический день. По решению общего собрания общины, храм Святой Троицы в Раве-Русской переходит в Православную Церковь Украины,
– сообщил Ивануса.
Пока это лишь небольшой храм, расположенный недалеко от трассы Рава-Русская – Судебная Вишня. Однако рядом расположен главный храм, который община строит уже много лет.
Свято-Троицкий храм в Раве-Русской / Фото Львовская епархия УПЦ МП:
Переход церквей Львовской области к УПЦ МП: последние новости
- Утром 6 апреля во Львове демонтировали "последний форпост" Московского патриархата в городе. Помещение, которое использовала УПЦ МП, распределили между местными предприятиями, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
- 5 апреля община Свято-Георгиевского Кафедрального собора Львовской епархии УПЦ МП проголосовала за переход в Православную церковь Украины. Местные власти надеются, что уже в ближайшее время этот собор станет Гарнизонным храмом ПЦУ.
- Также городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что во Львове почти не осталось церквей московского патриархата. В то же время, в рамках Львовской области процесс перехода УПЦ МП в ПЦУ еще будет продолжаться.