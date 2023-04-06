Недавно во Львове случился скандал: прихожанка УПЦ МП заявила, что якобы украинцы сами начали войну. Затем городской совет сообщил о демонтаже Свято-Владимирской церкви, где произошел инцидент, ведь ее построили без каких-либо разрешений. Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

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Львов без УПЦ МП

Община Свято-Георгиевского Кафедрального собора Львовской Епархии УПЦ МП изъявила желание перейти в ВТО. Андрей Садовый называет эти процессы прогнозируемыми.

Помещение на Пекарской, также принадлежавшее УПЦ МП, по состоянию на сегодня (6 апреля – 24 Канал) находится в собственности Первого ТМО. Мы там будем развивать реабилитацию,

– рассказал мэр Львова.

Сейчас также ведутся работы по самовольно установленному зданию в Сиховском районе Львова, где также было служение православной церкви УПЦ МП. Кроме того, во Львове было общество на улице Антоновича, которое проводило свои службы в частном помещении. Его владелица вчера сообщила, что разрывает сделку.

"Все эти процессы во Львове прошли спокойно. Фактически в городе на территории города не осталось ни одной ячейки, где официально можно было бы проводить богослужения для церкви московского патриархата. Все перешли в украинскую церковь", – сообщил Садовый.

Впрочем, если во Львове фактически все храмы перешли к Украинской православной церкви, то во Львовской области этот процесс еще будет продолжаться.

Андрей Садовый о переходе церквей МП в ВЦУ: смотреть видео

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