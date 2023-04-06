Нещодавно у Львові трапився скандал: парафіянка УПЦ МП заявила, що буцімто українці самі розпочали війну. Опісля цього міська рада повідомила про демонтаж Свято-Володимирської церкви, де відбувся інцидент, адже її збудували без будь-яких дозволів. Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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Львів без УПЦ МП

Громада Свято-Георгієвського Катедрального собору Львівської Єпархії УПЦ МП виявила бажання перейти до ПЦУ. Андрій Садовий називає ці процеси прогнозованими.

Приміщення на Пекарській, яке також належало УПЦ МП, станом на сьогодні (6 квітня – 24 Канал) є у власності Першого ТМО. Ми там будемо розвивати реабілітацію,

– розповів мер Львова.

Зараз також тривають роботи щодо самовільно встановленої будівлі у Сихівському районі Львова, де також було служіння православної церкви УПЦ МП. Крім того, у Львові була громада на вулиці Антоновича, яка проводила свої служби у приватному приміщенні. Його власниця вчора повідомила, що розриває угоду.

"Всі ці процеси у Львові пройшли спокійно. Фактично у місті на території міста не залишилось жодного осередку, де б офіційно можна було проводити богослужіння для церкви московського патріархату. Всі перейшли до української церкви", – повідомив Садовий.

Втім якщо у Львові фактично усі храми перейшли до Української православної церкви, то у Львівській області цей процес ще триватиме.

Андрій Садовий про перехід церков МП до ПЦУ: дивитись відео

Перехід УПЦ МП до ПЦУ в Україні: останні новини