Під нею небайдужі львів'яни влаштували акцію протесту. Вони вийшли, щоб висловити свою незгоду на фоні побиття військового у церкві у Хмельницькому. Серед учасників мітингу – Анастасія.

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Анастасія розповіла, що коли прийшла до храму, то зустріла вірян і чоловіка, який, імовірно, прислуговує попу. Вона й інші учасники акції почули тези, які лиш підтверджують той факт, що церкви УПЦ МП в Україні потрібно закрити.

Вони почали говорити, що війну почали українці. Жінка, яка викрикала, що її родичі воюють, нещодавно говорила, що пишається тим, що росіянка (це подруга моєї бабці, яка теж є парафіянкою цієї будки),

– каже Анастасія.

Дівчина розповіла, що парафіяни хотіли припинити зйомку. До неї вчепилися дві жінки. Вони проганяли її та заперечували вторгнення Росії на територію України.

"Війну розпочали українці!", – кричала одна з них.

На це дівчина почала активніше викрикувати, що війну розпочала саме Росія. Її перебила друга парафіянка, яка дуже гучно на камеру кричала "Брехня, брехня, брехня".

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