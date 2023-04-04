Під нею небайдужі львів'яни влаштували акцію протесту. Вони вийшли, щоб висловити свою незгоду на фоні побиття військового у церкві у Хмельницькому. Серед учасників мітингу – Анастасія.
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Показала справжнє обличчя УПЦ МП
Анастасія розповіла, що коли прийшла до храму, то зустріла вірян і чоловіка, який, імовірно, прислуговує попу. Вона й інші учасники акції почули тези, які лиш підтверджують той факт, що церкви УПЦ МП в Україні потрібно закрити.
Вони почали говорити, що війну почали українці. Жінка, яка викрикала, що її родичі воюють, нещодавно говорила, що пишається тим, що росіянка (це подруга моєї бабці, яка теж є парафіянкою цієї будки),
– каже Анастасія.
Дівчина розповіла, що парафіяни хотіли припинити зйомку. До неї вчепилися дві жінки. Вони проганяли її та заперечували вторгнення Росії на територію України.
"Війну розпочали українці!", – кричала одна з них.
На це дівчина почала активніше викрикувати, що війну розпочала саме Росія. Її перебила друга парафіянка, яка дуже гучно на камеру кричала "Брехня, брехня, брехня".
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Церкву закликали демонтувати
- Слід розуміти, що Свято-Володимирська церква – незаконний самобуд. І його активісти закликають демонтувати. Навіть уже звернулися до місцевої влади з вимогою це зробити.
- Нагадаємо, що навесні цей храм потерпав від невідомих. Вони залили монтажною піною двері, щоб ніхто не потрапив до лігва проросійських попів.
- А от влітку церква горіла. За наявною інформацією, займання виникло під шаром покрівельного матеріалу.
- Наостанок рекомендуємо вам послухати дівчину з Маріуполя. Вона чітко і по полицях розклала, чому українцям пора нарешті попрощатися з УПЦ МП. Ця структура вже давно не має нічого спільного з релігією. Натомість вона все частіше підтверджує статус філії російського ФСБ в Україні.