Под ней небезразличные львовяне устроили акцию протеста. Они вышли, чтобы выразить свое несогласие на фоне избиения военного в церкви в Хмельницком. Среди митингующих – Анастасия.

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Анастасия рассказала, что когда пришла в храм, то встретила верующих и мужчину, который, вероятно, прислуживает попу. Она и другие участники акции услышали тезисы, подтверждающие лишь тот факт, что церкви УПЦ МП в Украине нужно закрыть.

Они стали говорить, что войну начали украинцы. Женщина, которая выкрикивает, что ее родственники воюют, недавно говорила, что гордится тем, что россиянка (это подруга моей бабки, которая тоже является прихожанкой этой будки),

– говорит Анастасия.

Девушка рассказала, что прихожане хотели прекратить съемку. К ней привязались две женщины. Они прогоняли ее и отрицали вторжение России на территорию Украины.

"Войну начали украинцы!", – кричала одна из них.

На это девушка стала более активно выкрикивать, что войну начала именно Россия. Ее перебила вторая прихожанка, которая очень громко на камеру кричала "Ложь, ложь, ложь".

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