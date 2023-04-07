Перехід відбувся після загальних зборів релігійної громади. Про це повідомив міський голова Рави-Руської Іван Івануса.

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Ще одна церква Львівщини перейшла до ПЦУ

Увечері 6 квітня громада містечка Рава-Руська, що на Львівщині, зібралася на головній площі Вічевій з приводу питання церкви Московського патріархату. Очільник міста Іван Івануса згодом оприлюднив пост у своєму фейсбуці, відзвітувавшись про рішення релігійного об'єднання.

Історичний день. За рішенням загальних зборів громади, храм Святої Трійці в Раві-Руській переходить до Православної Церкви України,

– повідомив Івануса.

Наразі це лише невеликий храм розташований неподалік траси Рава-Руська – Судова Вишня. Однак поруч розташований головний храм, який громада будує вже багато років.

Свято-Троїцький храм у Раві-Руській / Фото Львівська єпархія УПЦ МП:

Перехід церков Львівщини до УПЦ МП: останні новини