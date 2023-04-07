Перехід відбувся після загальних зборів релігійної громади. Про це повідомив міський голова Рави-Руської Іван Івануса.
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Ще одна церква Львівщини перейшла до ПЦУ
Увечері 6 квітня громада містечка Рава-Руська, що на Львівщині, зібралася на головній площі Вічевій з приводу питання церкви Московського патріархату. Очільник міста Іван Івануса згодом оприлюднив пост у своєму фейсбуці, відзвітувавшись про рішення релігійного об'єднання.
Історичний день. За рішенням загальних зборів громади, храм Святої Трійці в Раві-Руській переходить до Православної Церкви України,
– повідомив Івануса.
Наразі це лише невеликий храм розташований неподалік траси Рава-Руська – Судова Вишня. Однак поруч розташований головний храм, який громада будує вже багато років.
Свято-Троїцький храм у Раві-Руській / Фото Львівська єпархія УПЦ МП:
Перехід церков Львівщини до УПЦ МП: останні новини
- Вранці 6 квітня у Львові демонтували "останній форпост" Московського патріархату у місті. Приміщення, яке використовувала УПЦ МП, розподілили між місцевими підприємствами, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
- 5 квітня громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за перехід до Православної церкви України. Місцева влада сподівається, що вже найближчим часом цей собор стане Гарнізонним храмом ПЦУ.
- Також міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у Львові майже не залишилось церков московського патріархату. Водночас у межах Львівської області процес переходу УПЦ МП до ПЦУ ще триватиме.