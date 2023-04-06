Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, тепер для попів ворожої церкви "май" не настане – буде тільки теплий український травень.
Важливо Фактично всі громади Львова перейшли до української церкви, – Садовий
Яка доля церков УПЦ МП у Львові
Садовий заявив, що самобуд на Сихові повністю демонтували. Водночас приміщення на вулиці Пекарській офіційно перейшло у користування Першого медоб'єднання.
Надалі там розвиватимуть реабілітацію для військових. Зауважимо, що монастир ПЦУ, який там знаходиться, продовжить своє служіння.
На Сихові демонтували церкву УПЦ МП / Фото Андрій Садовий, Любомир Зубач
Окрім того, храм на вулиці Бобанича тепер використовуватиме релігійна громада Православної церкви України. Власниця приміщення на вулиці Антоновича розірвала угоду з Московським патріархатом, тож тепер ця парафія припинила богослужіння.
Перед Великоднем в рідній хаті має бути порядок,
– зауважив очільник Львова.
Він також подякував усім, хто долучився і нарешті закінчив історію Московського патріархату у Львові.
Нагадаємо, що напередодні громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за перехід до Православної церкви України. У такий спосіб у храмі поставили остаточну крапку в існуванні московського патріархату.
Як демонтовували церкву УПЦ МП на Сихові
- 6 квітня громада ПЦУ провела благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції споруди Московського патріархату на Сихові.
- Заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач повідомив, що все відбувалось за законом. Поліція забезпечувала порядок.
- Журналіст 24 Каналу також побував на місці демонтажу церкви та зауважив, що наразі там перебуває багато поліції, швидких та активістів.