Відповідні фото та відео вже розповсюджують мережею, інформує 24 Канал. Зауважимо, що землю під самобудом московського патріархату на Сихові у Львові віддали Православній церкві України.
Важливо УПЦ МП втратила ще одне приміщення під церкву у Львові
Демонтаж церкви УПЦ МП у Львові
На оприлюднених кадрах можна побачити, що із самого ранку у Львові розпочали демонтаж Української православної церкви московського патріархату на Сихові.
Як розповів заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач, демонтаж розпочала громада Православної церкви України.
Громада ПЦУ проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції й споруди московського патріархату на Сихові. На одному з фото – отець від ПЦУ, власне після молитви та благословення якого роботи розпочали. Все за законом,
– повідомив Зубач.
Що відбувається на Сихові / фото Любомира Зубача
Демонтаж церкви на Сихові: дивіться відео
Журналіст 24 Каналу також побував на місці демонтажу церкви та зауважив, що наразі там перебуває багато поліції, швидких та активістів.
Біля церкви багато поліції, швидких та активістів / фото 24 Каналу
УПЦ МП у Львові: що відомо
- 5 квітня стало відомо, що громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за перехід до Православної церкви України. У такий спосіб у храмі поставили остаточну крапку в існуванні московського патріархату.
- Мер Андрій Садовий повідомляв, що ситуація щодо храму на вулиці Бобанича складна. Майно належить релігійній громаді, яка на словах відрікається від МП.
- За словами міського голови, приміщення на Пекарській будуть прийняті на баланс міста – там розвиватимуть систему реабілітації. А приміщення на Сихові демонтують.