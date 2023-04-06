Відповідні фото та відео вже розповсюджують мережею, інформує 24 Канал. Зауважимо, що землю під самобудом московського патріархату на Сихові у Львові віддали Православній церкві України.

Важливо УПЦ МП втратила ще одне приміщення під церкву у Львові

Демонтаж церкви УПЦ МП у Львові

На оприлюднених кадрах можна побачити, що із самого ранку у Львові розпочали демонтаж Української православної церкви московського патріархату на Сихові.

Як розповів заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач, демонтаж розпочала громада Православної церкви України.

Громада ПЦУ проводить благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції й споруди московського патріархату на Сихові. На одному з фото – отець від ПЦУ, власне після молитви та благословення якого роботи розпочали. Все за законом,

– повідомив Зубач.

Що відбувається на Сихові / фото Любомира Зубача

Демонтаж церкви на Сихові: дивіться відео

Журналіст 24 Каналу також побував на місці демонтажу церкви та зауважив, що наразі там перебуває багато поліції, швидких та активістів.



Біля церкви багато поліції, швидких та активістів / фото 24 Каналу

УПЦ МП у Львові: що відомо