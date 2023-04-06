Детальніше про це розповів директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко. За його словами, на приміщенні храму з'явилося відповідне повідомлення про припинення богослужінь.
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Підприємиця розірвала договір про оренду 5 квітня
Свято-Троїцька парафія УПЦ МП близько 20 років орендувала перший поверх будівлі на вулиці Антоновича, 100. Там зробили Церкву святої Трійці.
5 квітня власниця приміщення, львівська підприємиця Інга Дунаєва розірвала договір оренди з громадою УПЦ МП. Як зазначив Євген Бойко, на вході до храму з'явилося відповідне оголошення.
Оголошення про припинення богослужіння УПЦ МП в одній з церков Львова / Фото Zaxid.net
Приміщення, яке орендувала УПЦ МП, опечатали / Фото Zaxid.net
Зараз така ситуація в суспільстві, така ворожнеча з тим, що відбувається, тому я вважаю за краще розірвати договір оренди. Наразі приміщення опечатане,
– пояснила підприємиця Дунаєва.
Зауважимо, що у серпні 2019 року почали надбудовувати нові поверхи над храмом. Зараз на другому поверсі живуть переселенці й працює дитячо-юнацька школа.
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Один з соборів Львова переходить до ПЦУ
- У Свято-Георгіївському Кафедральному соборі Львова 5 квітня зібралися парафіяни. Вони прийшли, щоб проголосувати за перехід храму УПЦ МП до ПЦУ.
- Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький. "Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ", – зазначив Козицький.
- В обід біля святині зібралися прихильники та противники переходу від УПЦ МП. Деякі люди тримали плакати з написом: "Російській церкві не місце в Україні". Ситуація була доволі напружена.