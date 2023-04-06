Детальнее об этом рассказал директор департамента гуманитарной политики ЛГС Евгений Бойко. По его словам, на помещении храма появилось ответное сообщение о прекращении богослужений.
Читайте также Церковь УПЦ МП на Сыхове, под которой пикетировали львовяне, демонтируют в ближайшее время
Предприниматель расторг договор об аренде 5 апреля
Свято-Троицкий приход УПЦ МП около 20 лет арендовал первый этаж здания на улице Антоновича, 100. Там сделали Церковь святой Троицы.
5 апреля владелица помещения, львовская предпринимательница Инга Дунаева расторгла договор аренды с обществом УПЦ МП. Как отметил Евгений Бойко, на входе в храм появилось соответствующее объявление.
Объявления о прекращении богослужения УПЦ МП в одной из церквей Львова / Фото Zaxid.net
Помещение, арендованное УПЦ МП, опечатали / Фото Zaxid.net
Сейчас такая ситуация в обществе, такова вражда с происходящим, поэтому я предпочитаю расторгнуть договор аренды. Помещение опечатано,
– объяснила предпринимательница Дунаева.
Заметим, что в августе 2019 начали надстраивать новые этажи над храмом. Сейчас на втором этаже живут переселенцы и работает детско-юношеская школа.
Стоит просмотреть Взрыв на Замарстыновской во Львове: полиция заявила о жертве и пострадавшем
Один из соборов Львова переходит в ПЦУ
- В Свято-Георгиевском Кафедральном соборе Львова 5 апреля собрались прихожане. Они пришли, чтобы проголосовать за переход храма УПЦ МП в ПЦУ.
- Об этом сообщил глава местной ОВА Максим Козицкий. "Сейчас в храме ставят окончательную точку в существовании здесь так называемого московского патриархата. Прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ. Надеюсь, уже в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ", – отметил Козицкий.
- В обед у святыни собрались поклонники и противники перехода от УПЦ МП. Некоторые люди держали плакаты с надписью: "Русской церкви не место в Украине". Ситуация была достаточно напряженной.