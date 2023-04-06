Детальнее об этом рассказал директор департамента гуманитарной политики ЛГС Евгений Бойко. По его словам, на помещении храма появилось ответное сообщение о прекращении богослужений.

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Предприниматель расторг договор об аренде 5 апреля

Свято-Троицкий приход УПЦ МП около 20 лет арендовал первый этаж здания на улице Антоновича, 100. Там сделали Церковь святой Троицы.

5 апреля владелица помещения, львовская предпринимательница Инга Дунаева расторгла договор аренды с обществом УПЦ МП. Как отметил Евгений Бойко, на входе в храм появилось соответствующее объявление.



Объявления о прекращении богослужения УПЦ МП в одной из церквей Львова / Фото Zaxid.net



Помещение, арендованное УПЦ МП, опечатали / Фото Zaxid.net

Сейчас такая ситуация в обществе, такова вражда с происходящим, поэтому я предпочитаю расторгнуть договор аренды. Помещение опечатано,

– объяснила предпринимательница Дунаева.

Обратите внимание! Предприниматель Инга Дунаева приобрела 7-этажное здание цеха бывшего завода "Кинескоп" на аукционе в Фонде государственного имущества в 2002 году. После того как владелица демонтировала практически все этажи, она сдала первый в аренду под храм УПЦ МП.

Заметим, что в августе 2019 начали надстраивать новые этажи над храмом. Сейчас на втором этаже живут переселенцы и работает детско-юношеская школа.

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