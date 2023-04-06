Детальнее об этом рассказал директор департамента гуманитарной политики ЛГС Евгений Бойко. По его словам, на помещении храма появилось ответное сообщение о прекращении богослужений.

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Предприниматель расторг договор об аренде 5 апреля

Свято-Троицкий приход УПЦ МП около 20 лет арендовал первый этаж здания на улице Антоновича, 100. Там сделали Церковь святой Троицы.

5 апреля владелица помещения, львовская предпринимательница Инга Дунаева расторгла договор аренды с обществом УПЦ МП. Как отметил Евгений Бойко, на входе в храм появилось соответствующее объявление.


Объявления о прекращении богослужения УПЦ МП в одной из церквей Львова / Фото Zaxid.net


Помещение, арендованное УПЦ МП, опечатали / Фото Zaxid.net

Сейчас такая ситуация в обществе, такова вражда с происходящим, поэтому я предпочитаю расторгнуть договор аренды. Помещение опечатано,
– объяснила предпринимательница Дунаева.

Заметим, что в августе 2019 начали надстраивать новые этажи над храмом. Сейчас на втором этаже живут переселенцы и работает детско-юношеская школа.

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Один из соборов Львова переходит в ПЦУ

  • В Свято-Георгиевском Кафедральном соборе Львова 5 апреля собрались прихожане. Они пришли, чтобы проголосовать за переход храма УПЦ МП в ПЦУ.
  • Об этом сообщил глава местной ОВА Максим Козицкий. "Сейчас в храме ставят окончательную точку в существовании здесь так называемого московского патриархата. Прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ. Надеюсь, уже в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ", – отметил Козицкий.
  • В обед у святыни собрались поклонники и противники перехода от УПЦ МП. Некоторые люди держали плакаты с надписью: "Русской церкви не место в Украине". Ситуация была достаточно напряженной.